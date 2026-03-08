Entre emociones y agradecimientos abrió sus puertas «Codo A Codo», un comercio atendido por personas con Síndrome Down

La convocatoria para la apertura era a las 18hs. y poco a poco el publico fue llegando, de los primeros en llegar fue la señora Intendente Municipal, María José Gentile, que a provecho para dialogar con vecinos que se iban acercando. Dentro del local de Cavallari 1232, quienes encaran y desarrollan Codo A Codo, iban dejando todo en perfectas condiciones para abrir sus puertas y recibir a sus primeros clientes.

Que es Codo A Codo

Es el nombre de un comercio de fabrica de pastas secas elaboradas en 9 de Julio y que están al frente un grupo de padres, cuyos hijos tienen síndrome down, siendo ellos mismos quienes trabajan en la elaboración y la atención al publico, acompañados por sus progenitores. En el pais hay muchos casos de éxito donde este tipo de personas están al frente de comercios, varios de ellos en el rubro gastronómico.

En el caso de Codo A Codo, es impulsado por la Asociación Dawtansticos 9 de Julio, y «hoy es el día tan esperado», señalo María, una de las mamas que viene trabajando en este proyecto, que ahora dio el paso tan soñado y esperado, la atención al publico y generar el espacio de trabajo para el desarrollo personal de sus hijos.

En dialogo con El Regional Digital, María, Mariela y Carolina, no paraban de sonreír pero emocionarse a la vez. Mariela es Técnica en acompañante Terapeutica y trabaja junto a personas con discapacidad y se ocupa de la integración laboral de las personas, recordó que esto viene desde hace años. Todas tenían un proyecto en común que era una elaborada de pastas, yo lo tenia por otro lado, junto a otra mama, y en abril del 2025 pusimos primer, y a 11 meses hoy están las puertas abiertas, celebro.

Carolina, también venia en ese orden y en su caso en el 2024 durante la edición «Aprendiendo a Aprender», que entrega el premio «Mariel Neyra» que organiza la Municipalidad de 9 de Julio, gana aquel concurso. Su proyecto poner una fabrica de pastas secas. El premio fue una maquina industrial para tal efecto y que hoy es parte de «Codo A Codo».

En dialogo con El Regional Digital, Carolina fue contundente. Nosotros sabíamos que lo íbamos a lograr. Costo, si, estamos muy emocionados, si; pero siempre supimos que lo íbamos a lograr, subrayo.

Muchos escucharon y creyeron

En la apertura del comercio, María fue la vocera de «Codo A Codo», papel en mano para no olvidarse de nada, en medio de mucha emoción, fue relatando los pasos dados. Esto comenzó hace tres años, y fueron muchos los que nos escucharon dijo y el agradecimiento entre ello a la empresa Ceres Agropecuaria, por su aporte hacia el proyecto productivo y comercial. Mas tarde, la Fundación Priar (conformada por empleados del Banco Galicia), que permitió con su accionar junto al Golf Club Atlético 9 de Julio generar una importante suma de dinero para adquirir una maquina de importancia, que permite hacer una pasta verdaderamente italiana. Pero lomas importante de todo fue la comunidad de 9 de Julio que colaboro o aporto que creyeron en este proyecto», subrayo María Domínguez.

Hoy no inauguramos una elaboradora de pastas, sin inauguramos un proyecto colectivo, dijo emocionada y abraza por sus pares y el caluroso aplauso de los presentes.

Los integrantes

Son tres madres que impulsan el proyecto y las familias cuyos hijos tienen síndrome down, ademas de colaborar, hicieron que sus hijos presentaran sus curriculum para el proyecto laboral y hoy «Codo a Codo esta integrado por Milagros Rombaux, Lara Noli, Felicitas Ruano, Emilia Pisano, Bautista Villa, Amadeo Vivani, Iara Herrera y Guadalupe Orienzo.

María José Gentile

Por su parte la Intendente Municipal, Maria Jose Gentile, catalogo la apertura como de mucha satisfacción, y recordó que hace un tiempo atrás cuando fueron a contármelo, no dude en que se iba a llegar a esto, donde no es una venta de pastas, sino que es un lugar que motiva, donde vemos que todos podemos brillar, es una emoción poder contar con este negocio y equipo que no bajo los brazos, subrayo, al tiempo que recordó el proyecto presentado por Carolina en «Aprendiendo a Aprender», y que hoy se ve plasmado aqui», dijo.