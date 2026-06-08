Torneo LINOBAN: El Newcom de 9 de Julio gano en la tercera fecha

Este pasado domingo se disputó la tercera fecha del Torneo LINOBAN de Newcom, competencia que reunió a equipos de las ciudades de Junín, Salto, Rojas, Los Toldos, Carlos Casares y General Arenales.

En este marco, el equipo que representa a la Municipalidad de Nueve de Julio tuvo una destacada actuación y se consagró campeón de la jornada, luego de disputar 11 encuentros y ceder solamente cuatro sets a lo largo de todo el torneo.



Más allá del excelente resultado deportivo, desde el grupo se destacó especialmente el clima de compañerismo, respeto y solidaridad que caracteriza a esta disciplina.

Desde la dirección de Deportes se invita a todas aquellas personas interesadas en conocer y practicar Newcom a acercarse a sus oficinas, ubicadas en Robbio 322, o al CEF No 101, en la intersección de Juan B. Justo y La Rioja, donde podrán recibir información sobre días y horarios de entrenamiento.