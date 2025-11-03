Golf Solidario: Codo A Codo recibió 5 M /$ por parte de mas de 30 empresas

Impulsado por la Fundación Priar, entidad conformada por empleados de Banco Galicia, se desarrollo un nuevo torneo de Golf, donde la entidad beneficiada fue Codo A Codo, impulsada por la Asociación Dawtansticos,. La entidad reunió 5 millones de pesos que aportaron 37 empresas y que permitirá adquirir una maquina para avanzar en la elaboración de pastas, y con el que cual se busca integrar al mundo laboral a personas con síndrome Down.

En cuanto al torneo participaron unos 70 jugadores en la modalidad Medal Play, iniciando la competencia a las 8AM y finalizo pasada las 18hs. durante la jornada las personas con síndrome Down y sus familias participaron de amasado de pastas que luego regalaron a los jugadores como agradecimiento, participaron de una clase de golf a cargo del Profesor Claudio Roldan

Las empresas que se sumaron: Los pinos lubricantes; Maldonado motos; Lácteos aurora; Pinturería pintar; Agropecuaria Vidal; Mecano ganadero; Caio bibiloni; Hassa; Ñire maquinarias; Alra sur; Shell djgm combustibles; West tambo; Rubén Antonio Ghergo; Lens; Dueñas automotores; Extramuros; Nuevas tierras; Rural tec; Lucas Tortolo; Forcam 9 de Julio; Farmacia Americana; Villa hnos y CIA; Laboratorio Clarion; Grupo Unus; NutralMix; Cereales 9 de julio; Farmacia postal; Afb avales; Yomel; La madrugada; Lógico Combustibles; Mg alfa; Metalúrgica Sabatini; Tamex 2; Distribuidora la regional; Cappelleti inmobiliaria.

Resultados del torneo

En cuanto al torneo disputado en la modalidad Medal Play, los resultados tras la sumatoria de cada tarjeta resulto los siguientes ganadores:

Categoría Mixta hasta 15

1-Jorge Beraza (69), 2-Miguel Pavone (71) DA, 3- Eduardo Sonprazetti (71

Categoría 16 a 21

1-Diego Delfino (66); 2-Javier Taranto (67), 3- Dino Langono (68).

Categoría Mixta 22

1- Juan Jose Gutierrez (66), German Mouremble ( 67), Ivan Castagnino (68)

Approach 3/12: Jorge Beraza – Approach 7/16: Luis Pugnale