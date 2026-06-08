Policía aprehendió a dos hombres por agresiones y exhibiciones obscenas

Desde la Policía Comunal 9 de Julio informaron que en la madrugada de este domingo 7 personal de policía acudieron a un llamado de emergencia calle Maria Teresa de Calcuta al 1100 procediendo en el lugar a la Aprehensión de masculino mayor de edad quién momentos antes había agredido físicamente a su ex pareja conviviente.

Se iniciaron actuaciones Penales caratuladas «LESIONES LEVES AGRAVADAS POR MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO» Aprehendido alojado seccional Policial local a disposición UFI nro. 5 Dpto. Jud. Mercedes.

En tanto que en la misma madrugada de este domingo, otro llamado al 911 advirtió a la Estación de Policía Comunal local que en la Estación de la Terminal de Ómnibus, se daba una situación por parte de un individuo, lo que al arribar personal policial, se procedió a la aprehensión de un masculino mayor de edad en orden al delito de «EXHIBICIONES OBSCENAS» virtud minutos haber exhibido sus partes intima a personas que se encontraban en el lugar.

El aprehendido fue alojado en la seccional Policial local a disposición UFI nro. 5 Dpto. Judicial Mercedes.