En varios operativos de transito se secuestraron varias motocicletas

Durante el transcurso del fin de semana, personal Policía Comunal local juntamente con personal de la Guardia Urbana e Inspectores de transito Municipal, llevaron a cabo diversos Operativos de transito en distintos puntos de la Ciudad con el objetivo de concientización de uso de casco reglamentario, vehículo en condiciones de circulación, documentación reglamentaria, procediéndose en consecuencia al SECUESTRO de SEIS (6) ciclomotores de distintas marcas y cilindradas, los cuales poseían entre otras infracciones CAÑOS DE ESCAPES ADULTERADOS lo que afecta gravemente a la sonoridad, tranquilidad y descanso de todos los vecinos, ciclomotores conducidos en su mayoría por menores de edad, labrándose en consecuencia las infracciones correspondientes a la Ley Nacional de Tránsito 24449 y Ordenanza Municipal 7101 con intervención del Juzgado de Faltas Municipal local.