El gigante brasileño de las transmisiones agrícolas llega a la Argentina y su presentación oficial fue en AgroActiva

En el marco de AgroActiva 2026, el Grupo Colombo, uno de los complejos metalmecánicos más potentes de Brasil, presento oficialmente en el mercado argentino a AEMCO, su división de transmisiones agrícolas de alta tecnología.

La compañía montó un showroom técnico de 108 m2 (stand 160F) en el que exhibe su portfolio de productos y con el que abre sus puertas al mercado argentino. Su objetivo es transmitir el liderazgo y la escala que posee en el mercado brasileño hacia el amplio entramado de fabricantes argentinos de máquinas e implementos agrícolas.

Con 43 años de historia, AEMCO ya es un jugador de peso: tiene 70% de participación del mercado de cardanes en Brasil, es proveedor de componentes originales de fábrica (OEM) de líderes globales y exporta a más de 60 países. Con su llegada en forma directa a la Argentina apunta a repetir la fórmula que le dio tan buenos resultados en el país vecino.

Al respecto, Danilo Marucci, gerente comercial de AEMCO, señaló: «La Argentina es un mercado estratégico para nosotros, con fabricantes de maquinaria agrícola que demandan soluciones de transmisión cada vez más eficientes, confiables y personalizadas. Nuestro objetivo es fortalecer la presencia local y acercarnos de forma directa a las industrias del país con soporte comercial, ingeniería aplicada y posventa, replicando el modelo de cercanía técnica que nos llevó a consolidar más del 70% de participación entre los fabricantes brasileños.»

Ante el avance del mercado de transmisiones agrícolas en el país y en el mundo, la firma brasileña fundamenta su propuesta en la confiabilidad. El proceso de producción de AEMCO se encuentra totalmente verticalizado, controlando la calidad desde la fundición propia, el trefilado, la inyección de plástico, los mecanizados y la producción de engranajes.

Por su parte, Luiz Hermínio, presidente del Grupo Colombo, destacó: «Ese elevado nivel de verticalización industrial nos otorga un control total sobre los estándares de calidad y una agilidad única para el desarrollo de soluciones a medida. Además, la proximidad logística entre Brasil y Argentina, sumada al respaldo de nuestra infraestructura en el país, reduce al mínimo los riesgos de desabastecimiento y garantiza la máxima velocidad de respuesta para las terminales locales.»

En ese sentido, cabe destacar que la llegada de AEMCO se respalda con la infraestructura que el Grupo Colombo ya tiene en Río Cuarto, Córdoba. Desde allí, la firma garantiza stock de repuestos de alta complejidad y asistencia técnica inmediata en el campo.