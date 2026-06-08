La localidad de Dudignac celebra hoy sus 115º aniversario de su fundación

La localidad de Dudignac ubicada hacia el sur del distrito de 9 de Julio celebra hoy 8 de junio su 115° aniversario de su fundación. Un pueblo de la pampa húmeda que vincula la ruralidad con 2.600 habitantes según el censo 2010, cuenta con todos los servicios de educación, salud, seguridad, venta de combustibles, servicio bancario, dos cooperativas (agrícola, ganadera y otra de servicios de energía, gas, agua y teléfono).

Además se destaca en Dudignac la presencia de industrias metalmecánica relacionada con el acero inoxidable, parte de lo producido se exporta y el restante se comercializa en el pais.

Dentro de la matriz agropecuario desde la Cooperativa Agrícola Ganadera Dudignac, se destaca un amplio acopio de granos, transportes, acopio de miel, servicio de proveeduría, ferretería y venta de semillas e insumos.

Por el lado de la Cooperativa Eléctrica de Dudignac, es la responsable de los servicios básicos de la comunidad como luz (asiste a Morea) y zona rural, gas, telefonía, internet y servicios funerarios, por lo que la economía agropecuaria, las dos cooperativas y las industrias metalmecánicas del lugar, aportan a su economía local.

Su historia

Era el año 1872 cuando Exequiel Dudignac llega a la zona donde alistado en el Ejército argentino en la lucha contra los indígenas. Había nacido en Buenos Aires, el 18 de enero de 1842, hijo de Don Ezequiel Dudignac (origen francés) y de Doña Andrea Erausquin (Argentina).

Este joven de apenas 30 años se afinca en la Estancia «La Avanzada» que se llamó así porque dentro de este campo, precisamente, se hallaba el último Fortín de avanzada del Ejército. Pasaron varios años desde la llegada de Exequiel Dudignac, hasta el día 8 de junio de 1911, fecha en que se promulgó la ley por el cual se creaba el pueblo denominado «Dudignac», dicha fundación tuvo origen en la construcción de la línea férrea que unía Puente Alsina con Estación Carhué, del Ferrocarril Midland y cuya concesión le fuera otorgada a Enrique Lavalle por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.