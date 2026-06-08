Dia Nacional del Bombero Voluntario: La Intendente Gentile acompaño el acto del Cuartel de Bomberos Dudignac

En la localidad de Dudignac se llevó adelante el pasado domingo el acto conmemorativo por el Día Nacional del Bombero Voluntario, una emotiva ceremonia que reunió a integrantes del cuerpo activo, autoridades, familiares y vecinos, quienes acompañaron este importante reconocimiento a quienes trabajan de manera desinteresada al servicio de la comunidad.

La Intendente Municipal, María José Gentile, participó de la actividad y acompañó a los bomberos voluntarios en una jornada marcada por el reconocimiento al compromiso, la vocación de servicio y la dedicación permanente que caracteriza a la institución.



Durante el acto se realizaron ascensos y entregas de condecoraciones a integrantes del cuerpo, destacando su trayectoria, esfuerzo y capacitación constante.

La ceremonia contó con una importante concurrencia de público, reflejando el profundo vínculo que la comunidad mantiene con sus servidores públicos.

En la oportunidad, la jefa comunal agradeció el compromiso, el valor y la entrega de los bomberos voluntarios, resaltando la labor que desarrollan diariamente para proteger a los vecinos ante distintas emergencias.



Asimismo, hizo extensivo el reconocimiento a las familias de los servidores públicos, señalando que constituyen un pilar fundamental para el desarrollo de esta actividad, acompañando cada guardia, cada capacitación y cada intervención con esfuerzo, comprensión y apoyo permanente.