Atención al Consumidor: La Oficina Municipal de OMIC recuerda el asesoramiento gratuito a vecinos

Si tenés un problema, reclamo o consulta como consumidor o consumidora, podés denunciar cuestiones como:

? Servicios bancarios y financieros.

? Compras online.

? Bajas de servicios.

? Telecomunicaciones.

? Servicios públicos, entre otros.

Para realizar tu reclamo, recordá:

? Toda persona que compre un producto o contrate un servicio para uso personal o de su grupo familiar puede efectuar un reclamo.

? Tener a mano la factura, recibo, ticket o cualquier otra documentación que pueda aportar información relacionada con el reclamo.

? Contar con los datos del proveedor: nombre, domicilio, CUIT, etc.

? El trámite es totalmente gratuito y no requiere asesoramiento profesional.

Cuándo no corresponde realizar un reclamo ante la OMIC:

? Conflictos entre particulares: problemas entre vecinos, alquileres entre particulares o compraventas donde ninguna de las partes sea una empresa o comercio.

? Cuestiones vinculadas a tasas, impuestos o multas.

? Servicios brindados por profesionales con título universitario y matrícula habilitante (salvo en casos de publicidad engañosa de sus servicios).

? Cuando no se reviste la condición de consumidor final, por ejemplo, si el producto o servicio fue adquirido para su reventa o para integrarlo a un proceso productivo propio.

Si tenés dudas o necesitás más orientación, comunicate con nosotros al teléfono 2317 610000, interno 160, o al correo electrónico omic@9dejulio.gov.ar.

OMIC 9 de Julio

Libertad Nº 934 – 9 de Julio

Teléfono: 2317 610000 Int. 160

Email: omic@9dejulio.gov.ar