Compromiso ambiental y social: Nestor Peinetti, el productor pampeano que no negocia la fertilización en suelos y cultivos

El Simposio Regional de Fertilidad organizado en Santa Rosa, por parte de la Asociación Fertilizar expuso la experiencia de un productor, de Castex que con 20 años consecutivo de una fertilización balanceada, tanto en su campo, como en los lotes que alquila, hoy se muestra satisfecho pero no se relaja, porque sus planteos agrícolas además de rentabilidad, tienen estabilidad.

Se trata de Néstor Peinetti, que junto a su hermano Alfredo, pueden negociar algunos aspectos de la agricultura, no así la fertilización, ya que con el transcurrir del tiempo, el Excel le termina dando resultados positivos.

Peinetti fue uno de los últimos expositores en el Simposio, y en dialogo con El Regional Digital subrayo que en el establecimiento agropecuario de la familia, «La Piedad»; «la fuerte decisión que tomamos dado los problemas que había en el suelo, fue que arrancamos con un proyecto de cuidado del suelo, de los aporte de los nutrientes necesarios, las rotaciones necesarias. También tomamos la decisión de hacerlo todo en siembra directa, sacamos la ganadería del campo y la llevamos a otro campo. Hoy es un proyecto que lleva 20 años, y realmente estamos muy contentos con los resultados», asegura.

Dar vuelta el Excel

En las decisiones que tomaron los hermanos Peinetti por recomponer la nutrición del suelo, fue dar vuelta el Excel. Cuando esto lo dijo, el auditorio del Simposio presto mucha mas atención a las palabras de este productor pampeano.

Ante la consulta periodística conto que en el Excel siempre se saca lo que es mas necesario: Fertilizantes. Y nuestros suelos tenían problemas. Se volaban, los cultivos venían desparejos, no infiltraba el agua, por lo que era urgente entender al paciente, que era el suelo», describió.

Ante este escenario que no lo dejaba dormir, se comenzó a trabajar con profesionales como Alberto Quiroga, Matías Sac, Cristian Alvarez, Romina Fernández, todos especialistas del INTA en lo que es suelo y asegura que toda esa gente, nos ayudo a armar este proyecto de cuidar el suelo, y lo que el mismo necesitaba. Con Alfredo fuimos muy estrictos en darle lo que se necesitaba aplicar y hacer, puntualizo.

Con el paso de las campañas y resultados en manos, Néstor y Alfredo, la misma receta la trasladaron a los campos que ellos alquilan a vecinos o en la zona. Las lluvias son escasas y tener una buena infiltración es vital, hoy cualquiera sea el escenario nuestros maíces van de 9.000 /10.000 kilos, sostuvo.

Testigo de un resultado obtenido

El cultivo de maiz sembrado en diciembre 2022 en esta empresa agropecuaria, estaba barbaro, solo durante el ciclo había recibido tan solo 160 mms de lluvias. En abril del 2023, invitados por Fertilizar, visitamos La Piedad. Transcurría los finales de la campaña 22/23 y la sequia había dejado sus consecuencias en el oeste bonaerense, incluso en La Pampa, pero parecía que no así en el campo de los hermanos Peinetti.solo durante el ciclo había recibido tan solo 160 mms de lluvias.

Enseñanza y responsabilidad