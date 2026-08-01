Trágico vuelco en la Ruta 46: un hombre de 37 años perdió la vida

Un trágico siniestro vial se registró este viernes sobre la Ruta Provincial Nº 46, donde un hombre de 37 años falleció como consecuencia de un vuelco ocurrido en circunstancias que son materia de investigación. El hecho motivó un importante operativo de emergencia y el corte total de la circulación vehicular durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales.

Según la información conocida hasta el momento, el vehículo protagonizó un violento vuelco sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar del accidente.

Al lugar acudieron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y personal de salud, quienes trabajaron en la asistencia y en la preservación de la escena para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Científica. La Ruta 46 permaneció totalmente cortada al tránsito mientras se realizaban las pericias accidentológicas correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que busca establecer las causas que desencadenaron el fatal vuelco. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la mecánica del hecho ni la identidad de la víctima, a la espera de las actuaciones oficiales.

Este nuevo episodio vuelve a poner de manifiesto la preocupación por la seguridad vial en las rutas de la región, especialmente en un corredor que ha sido escenario de numerosos siniestros de gravedad en los últimos años.

fuente: Bragado al dia