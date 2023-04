En La Piedad demostraron como el uso de fosforo permite cosechar el agua necesaria en el suelo para mayores rindes en maiz

La Asociación Civil Fertilizar lleva adelante nuevas jornadas a campo con clínicas de nutrientes dando a conocer, como utilizando ciertos parámetros en el manejo de la fertilización se logra una saludable vida para los suelos.

El primero de los encuentros de Fertilizar se dio en el establecimiento La Piedad, a 25 kms de Eduardo Castex y el segundo en Rio Cuarto sobre la ruta nacional 8, en el km 594.

En La Piedad, un establecimiento con 102 años de historia agrícola – ganadera; hoy la cuarta generación en la empresa agropecuaria le ha dado un vuelco en el uso de tecnologías y llevando al pie de la letra, recomendaciones de técnicos del INTA Anguil.

“Este campo fue ganadero durante 90 años, y a partir del 2006 hicimos una transformación donde sacamos la ganadería de este campo y lo transformamos mediante la siembra directa en agricultura, donde no arrancamos muy bien, ya que no utilizábamos asesoramiento, y donde, si en la zona núcleo echaban 100, aquí echábamos 50, y con el tiempo nos dimos cuenta de que lo que hacíamos era tratar de cuidar el suelo”, comento Néstor Peinetti, propietario de La Piedad junto a su hermano.

Ver los maíces sembrados en La Piedad sembrados el 15 de diciembre y que a la fecha recibieron 160 mms de agua demuestra que hubo un trabajo previo y que permitió mantener humedad en el perfil, y donde esperan un rinde promedio de 9/10 mil kilos /ha.

Cambio de chip

Este productor fanático de la tecnología, reflexiono “uno por ahí no estudió y se llega un momento de la vida que se pregunta qué paso por esta vida y que dejo”, y grafico “un médico sabe lo que deja un maestro sabe lo que deja, entonces decidimos tratar de dejar un suelo que sea productivo para las generaciones que viene. Siempre se dijo, el campo de papá cuando falta papá, es tuyo y de mi papá lo pasé a mi hija, digamos el campo no es mío, es de mi hija”, manifestó.

“Entonces a partir de esa forma de pensar, es cuando uno más lo cuida. Es difícil porque hay que tomar una determinación que no es nada fácil. Nosotros estamos muy agradecidos de haber conocido a Alberto Quiroga un hombre que me cambió la vida, me enseñó todo, y recordó una anécdota con el Ing. Agr. Quiroga, cuando se compró un girasol que rendía mucho y “Beto” me decía y cómo estás de agua. Ah, no mire. Esto él me enseñó a mirar para abajo. Cuando todos mirábamos para arriba y yo siempre me quejaba de que veía un campo que llovía mucho, el agua no paraba y los cultivos siempre no eran uniformes”.

Cosechar el agua

“Sin embargo, la Siembra Directa y la fertilización en fosforo, me ha dado anécdotas muy lindas y creo que es el principal fertilizante (refiriéndose al fosforo), ya que me permitió la penetración del agua y acá es lo que más escasea. Aquí producimos con un promedio de 650 entre 600 y 700 milímetros por año, entonces todo lo que llueve hay que tratar de capturarlo”, y resalta que “la mejor cosecha que tenemos que hacer acá es el agua”, un principio que en La Piedad no negocian.

Peinetti recordó en dialogo con El Regional Digital, que con datos del INTA, el año pasado midieron en la parcela, que lleva seis /siete años de cero fósforos le entran 30 a 35 milímetros hora y es la que le ponemos hace 6 / 7 años 120 kilos de fósforo le entran 150 milímetros hora. Entonces mira el cambio que generó la fertilización de fósforo en el suelo, detallo.

El productor pampeano, recordó que su objetivo es cuidar los suelos y cuando se inició este proceso de cambio los tenía en 8 ppm, ¿pero por qué?, es que subían mucho los rindes, y me estaba llevando todo.

En su explicación y estrategia, Peinetti informo es que se inició este proceso de reposición de fósforo en el suelo. Tratamos de colocarle un 5 / 10% más de lo que suponemos que va a llevarse el cultivo y nos está dando resultados, o sea, de ese 8 ppm que nos daba, ya lo tenemos en 10 /12 ppm.

Como dato del trabajo que despliegan en materia de fertilización en La Piedad, el productor también comento que en los ensayos que realizan han notado que también hay respuestas de cinc en Maíz, con 500 kilos de diferencia.

Painetti a partir de lo conseguido en estos siete años expreso que se ha dicho que el nitrógeno es el que da el rinde y yo veo que la protección a la planta se la da mucho el fósforo como como el zinc, y el azufre, evaluó.

La empresa agropecuaria de los Painetti se diversifica en agricultura y ganadería y dentro del planteo cuentan con una cabaña ganadera Angus, ciclo completo ganadero y lo generado en ganadería va directo a exportación.