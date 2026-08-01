Cine Móvil en Facundo Quiroga

Desde el Partido Justicialista de 9 de Julio informaron que hoy sabado 2 de agosto, habra de proyectarse en la localidad de Facundo Quiroga a través del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la proyección de “El Escuerzo”, a partir de las 21:00 hs, con entrada libre y gratuita.

Conforme informaron es una producción, declarada de interés legislativo en el Concejo Deliberante fue creada por Damián Carretero Seisdedos, un quiroguense que lleva su obra a la pantalla para compartirla con todo el pueblo de Quiroga

Además, el domingo a las 16:00 hs, para niños y niñas, podrán disfrutar de “Robotia”, también con entrada libre y gratuita, en el Centro de Jubilados.