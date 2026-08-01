Provincial de Newcom: se juega en el CEF de 9 de Julio

Este domingo 2 de agosto a partir de las 9 horas en las instalaciones del CEF 101 de 9 de Julio (Juan B. Justo y La Rioja) se llevará a cabo la 3er Fecha Provincial del Torneo de Newcom, en éste caso lo hará la Categoría + 50.

En el mismo participarán los Equipos de 9 de Julio (CEF 101 y Kosiukos), como también de Salliqueló, Tandil y Las Flores.

Esta fecha es muy importante ya que se sumará a la de septiembre en Lobos. Ambos puntajes se sumarán para Clasificar al Campeonato Argentino con los mejores Equipos del País y con fecha y lugar a confirmar.