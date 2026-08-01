Ascenso: Se juega la segunda fecha con un partido adelantado
Fue confirmada para este fin de semana la Segunda fecha del Torneo de Ascenso de la La Liga Nuevejuliense de Fútbol, donde uno de los partidos se jugará hoy sábado 1 de agosto y los restantes este domingo 2.
El adelantado para hoy sabado es Atletico La Niña, que recibe a Defensores de la Boca. Mientras que mañana domingo completan en cancha de Once Tigres Dennehy recibiendo a 12 de Octubre y en la localidad de Patricios, Compañía será local ante Defensores de Sarmiento. Queda libre Dudignac.
En la primera fecha La Niña venció de visitante 2 a 1 a Defensores de Sarmiento. Empataron 1 a 1 Defensores de la Boca ante 12 de Octubre y el mismo resultado para Dudignac y Compañía.
ASCENSO PROGRAMACION 2DA FECHA
SABADO 1ERO DE AGOSTO
15.30 hs: La Niña – Def. de La Boca
DOMINGO 2 DE AGOSTO
15.30 hs: Compañía – Def. de Sarmiento
15.30 hs: Dennehy – 12 de Octubre
(Cancha de Once Tigres)
Libre: Dudignac
* Los partidos de Reserva de Ascenso comenzarán a las 13.30 hs.
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