Con nuevos híbridos de maíz, girasol y soja, Pioneer celebra sus 100 años en el Congreso Aapresid

Del 4 al 6 de agosto, Pioneer participará del Congreso Aapresid 2026 con la fuerza de Expoagro, que se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario. Bajo el lema «Nuestro Suelo, Nuestra Voz», el encuentro reunirá a referentes de toda la cadena agroindustrial para debatir sobre agricultura moderna, innovación, sustentabilidad y los desafíos globales del sector.

En una edición especialmente significativa para la compañía, Pioneer celebrará sus 100 años de trayectoria acompañando a los productores con genética de vanguardia y soluciones pensadas para maximizar el potencial productivo de cada ambiente.

Bajo la campaña «Ser pioneros es ser los primeros», la marca pondrá en valor un siglo de investigación, desarrollo e innovación que la posicionan como referente en el mejoramiento genético de cultivos.

Cuatro nuevos materiales para la campaña

Como parte de las novedades que presentará durante el Congreso Aapresid, Pioneer ampliará su propuesta genética con nuevos materiales en los principales cultivos extensivos.

En maíz, presentará los híbridos P21011PWU y P21026PWU; en girasol, el híbrido P64LP01; y en soja, la variedad P61A26 SE. Estos lanzamientos fueron desarrollados para responder a las necesidades de los sistemas productivos actuales, aportando nuevas herramientas para maximizar el potencial de rendimiento y acompañar la toma de decisiones agronómicas.

Ese compromiso con los productores y la generación de conocimiento también quedó reflejado en la última edición de Brechas, el programa de Pioneer que promueve el intercambio de experiencias y la validación de estrategias de manejo en distintas regiones productivas del país.

Durante la campaña 2025/26, las prácticas implementadas permitieron mejorar el margen bruto en el 93% de los sitios de maíz y en el 80% de los de soja, confirmando que reducir las brechas de rendimiento es una estrategia que combina mayor productividad con mejores resultados económicos, a partir de decisiones agronómicas basadas en evidencia y conocimiento aplicado.

Momento de festejar

A propósito de su centenario, Pioneer también tendrá su espacio de celebración en el Congreso Aapresid. El stand de la marca ofrecerá distintas experiencias y activaciones especialmente diseñadas para conmemorar este hito, generando espacios de encuentro e interacción con productores, asesores y visitantes. La propuesta buscará reflejar los 100 años de trayectoria, innovación y compromiso de Pioneer con el desarrollo de la agricultura.

La participación en el evento sectorial será también una oportunidad para reafirmar el compromiso de la compañía con los productores y con una agricultura basada en el conocimiento, la innovación continua y el desarrollo de soluciones que contribuyan a mejorar la productividad y la sustentabilidad de los sistemas agrícolas.