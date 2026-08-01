Al día con la inflación: Gremios y Municipio de 9 de julio acordaron un aumento salarial

Esta semana desde la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de 9 de Julio, a cargo de la Cdra. Laura Dipierro, se informó que se llegó a un acuerdo entre el Estado municipal y gremios representantes de empleados, donde se cerró una paritaria, y “pudimos ponernos al día con la inflación”, subrayo la funcionaria.

En declaraciones periodísticas al Canal Suma Play, Dipierro subrayo “nosotros venimos haciendo reuniones mensuales para evaluar cómo venimos con los sueldos en comparación con la inflación. En esta oportunidad, para lo que sería el mes de julio, está aprobado un aumento, es un bono no remunerativo de un 4% con pasaje a los 60 días, más un pasaje al básico de un 8%. Con estos aumentos que están establecidos este mes por la ordenanza complementaria, estaríamos cubriendo la inflación y estamos en un 0.7 por encima de la inflación”, subrayo.

La responsable de la cartea de económica del municipio, puntualizo “para nosotros es una gran satisfacción, para los gremios también, ya que hemos pasado momentos difíciles y poder tener esta paritaria favorable para todos, es una muy buena noticia.

Dipierro, reconoció que es un año económico complicado para todos, desde lo que es el área de Hacienda, estamos trabajando en mejorar el tema de los medios de pago, actualizar los medios de pago, darle facilidades al contribuyente para que pueda pagar las tasas, para que la boleta le llegue, en tiempo y forma, y para que también les pueda llegar por un medio electrónico, porque muchas veces, es mucho más sencillo,

Pago electrónico

En dialogo periodístico, Laura Dipierro, aprovecho la oportunidad e invito al contribuyente a que pueda adherirse a la boleta electrónica, esto pueden hacer a través de la página web del municipio