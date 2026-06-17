Zafra 2025/2026: Las exportaciones de lana aumentaron 57%

Las ventas externas de la zafra 2025/26 sumaron 149,5 millones de dólares en el período comercial julio-abril. Asimismo, alcanzaron una suba interanual del 70% en el mes de abril.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que durante el período julio–abril de la zafra 2025/2026, las exportaciones de lana sumaron 149,5 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 57%, respecto al mismo periodo del año pasado.

El incremento también se concretó en el volumen exportado, que totalizó 31.825 toneladas, lo que representa un alza del 23,5% respecto a la zafra 2024/2025.

Los indicadores de exportación de lana correspondientes a la zafra 2025/2026 reflejan una evolución positiva y sostenida del sector, consolidando la recuperación y el fortalecimiento de la cadena lanera argentina en los mercados internacionales.

Cabe destacar que la zafra 2025/2026 confirma una reconfiguración de los mercados internacionales para la lana argentina; tal como refleja la mayor demanda de China, que elevó su participación en el valor exportado del 23% al 33%.

Asimismo, el mes de abril evidenció un crecimiento particularmente significativo en las exportaciones, con una variación interanual del 70%, reflejando un renovado dinamismo comercial y una mayor demanda de productos laneros argentinos que suplieron la menor producción registrada principalmente en Australia.