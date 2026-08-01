Una familia nuevejuliense involucrada en un accidente vial en Ruta provincial 65

Sobre el filo de las 21.30 horas de este viernes, se produjo un accidente vehicular sobre la Ruta 65, exactamente frente a la estación de servicio PUMA, ubicada entre la rotonda de 65 y 226 y el acceso a la ciudad por BISA.

Allí, un Renault 9 que había salido de cargar combustible en la estación mencionada, una fue embestido por alcance por un Renault Fluence a bordo del cual se trasladaba una familia bolivarense.

El vehículo embestido terminó sobre la banquina derecha de la cinta asfáltica, con sus dos ocupantes a bordo: una pareja domiciliada en 9 de Julio, hacia donde se dirigían finalizadas sus vacaciones en Sierra de la Ventana.

Afortunadamente no se produjeron heridos, motivo por el cual los servidores públicos convocados se limitaron a prestar los auxilios correspondientes, destacándose la labor de los Bomberos Voluntarios quienes retiraron el Renault 9 a lugar seguro. Los daños registrados en ambos rodados son de importancia.

La Mañana de Bolivar