Club Deportivo San Agustin convoca a su Asamblea Anual

L a comisión normalizadora del “CLUB DEPORTIVO SAN AGUSTIN ”, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de agosto de 2026 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 Horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle Garmendia y Tomas West de Nueve de Julio, partido de Nueve de Julio, Bs As, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos socios para firmar el acta de la asamblea.

2) Consideración y aprobación de la Condonación de la deuda documental a Diciembre de 2019 solicitada ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas

3) Consideración del balance ejercicio 01/01/2021 al 31/12/2021

4) Consideración del balance ejercicio 01/01/2022 al 31/12/2022

5) Consideración del balance ejercicio 01/01/2023 al 31/12/2023.

6) Consideración del balance ejercicio 01/01/2024 al 31/12/2024.

7) Consideración del balance ejercicio 01/01/2025 al 31/12/2025.

8) Elección de los miembros de la Comisión Directiva: un presidente, un vicepresidente, 1 secretario, 1 prosecretario 1 tesorero, 1 protesorero 4 vocales titulares y 4 vocales suplentes por 2 años. Elección de 3 Revisores de cuentas titulares y 2 Revisor de cuentas suplente por 2 años.

9) consideración de la gestión de la comisión normalizadora.

COMISIÓN NORMALIZADORA.