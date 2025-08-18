YARA la empresa que banca al campo argentino con tecnologías y por convencimiento

La empresa YARA Argentina desplego en el marco del 33º Congreso Aapresid su compromiso para con los productores agropecuarios de nuestro pais, donde dio a conocer sus objetivos en descarbonizacón, el valor de fertilizar en beneficio de la humanidad además de la entrega de tecnologías para la producción de alimentos. Cleiton Vargas, directivo de YARA para las américas, mantuvo un fluido dialogo con productores y lo hizo con periodistas a quienes conto el mensaje la empresa.