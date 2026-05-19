216° Aniversario de la Revolución de Mayo: Los actos centrales se trasladan a la localidad de French

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a participar de los actos oficiales conmemorativos por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, que se desarrollarán el

próximo lunes 25 de mayo en la localidad de French.

Las actividades comenzarán a las 10 horas con la recepción de autoridades y vecinos, compartiendo chocolate y tortas fritas.

Posteriormente, a las 10:30 horas, se celebrará el tradicional Tedeum en la capilla “Nuestra Señora de la Asunción”.

El acto oficial dará inicio a las 11 horas en la plaza General San Martín de la localidad. En caso de condiciones climáticas adversas, la ceremonia se trasladará al salón del Club Social y Deportivo French.

Se invita a toda la comunidad a acompañar esta fecha patria tan significativa para la historia argentina.