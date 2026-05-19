Inscripción de Lotes municipales: Invitan a sumarse

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda que hasta el viernes 22 del corriente, se encuentra abierta la inscripción para el sorteo y adjudicación de lotes de dominio municipal, en el marco de la Ordenanza N.o 7476, que establece un nuevo régimen actualizado, transparente y con criterios claros para el acceso a tierras.

El proceso se inicia con la etapa de inscripción, donde se conformará un registro de postulantes con legajo individual.

Cada grupo familiar que desee participar deberá completar su inscripción en tiempo y forma en la secretaría de Desarrollo Comunitario (Balcarce 735).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1- Formulario de inscripción con los datos completados por el postulante (que tiene carácter de Declaración Jurada) por duplicado.

2- DNI del grupo familiar.

3- Comprobantes de ingresos (recibos de sueldo o comprobantes impositivos según el caso), 4- Acta de matrimonio o constancia de unión convivencial (si corresponde).

5- Certificado emitido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) de la Provincia de Buenos Aires, con una vigencia no mayor a 60 días al momento de la presentación.

6- Certificado negativo de antecedentes penales, con una vigencia no mayor a 60 días al momento de la presentación.

7- Certificado único de discapacidad (si corresponde).

La falsedad de los datos brindados será penada con la exclusión definitiva del postulante.