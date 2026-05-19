Hastiado: Un productor rural de 9 de Julio exploto contra la Intendente Gentile y el responsable de Caminos Rurale

Un productor nuevejuliense exploto contra la Intendente y el responsable de Caminos Rurales. Es que luego de la ultima lluvia de magnitud en el distrito, que fue a fines del mes abril, en algunos caminos rurales el agua aun no se fue.

Es el caso del camino terciario que va desde la «esquina de Barbere» y hasta la Escuela Rural Nº 27, que esta con agua arriba del mismo, y el productor Jorge Cerdeira, molesto ya de la situación, muestra esta semana ese camino con agua arriba sin que se haya escurrido.

Además la imagen exhibe también la estrechez del camino y la falta de limpieza de los dos canales laterales

Uno de los reclamos que se le ha hecho el municipio antes de que comenzara la estación de verano, era limpiar canales, reparar alcantarillados y reparar la red vial, a lo que el Municipio no respondió.

En estos días de mayo, donde la cosecha es a pleno, es cuando según el municipio se esta arreglando algún camino y «tapando pozos», según gacetillas enviadas.

Por su parte el productor, que aun reside en el medio rural junto a su familia, le reprocha a la autoridad municipal, «mira los caminitos de la producción en la zona de La Niña, esto es lo que tienen uds. y se despacha asegurando son el peor, de lo peor de la gestión. El peor gobierno que ha tenido el partido de 9 de Julio, aseguro Cerdeira en un video casero que filmo.