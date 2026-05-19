Basquet: Atlético 9 de Julio enfrentó a Argentino de Chivilcoy

Se disputó el pasado sábado 16 una nueva fecha del Torneo de la Asociación de Basquetbol Chivilcoy, visitando los equipos del Club Atlético a los del Club Argentino de la vecina ciudad.

Los equipos Chivilcoyanos fueron muy superiores a los de 9 de Julio, logrando sendas victorias, tanto en Infantiles como en Cadetes, justificando en esta división su primera ubicación en la tabla de posiciones.

Donde si de dio paridad, fue en Minibasquet, categoría que se rige por un reglamento especial, es mixta y dispone que todos jueguen el mismo tiempo, por eso los períodos fueron desparejos, según las formaciones, aunque en el final resultó sumamente parejo, cuando Atlético ganaba 49 a 48; pero con un doble, el local pasó al frente. Luego equipo de Atlético 9 de Julio se puso 50 a 49 y cuando parecía que finalizaba el partido, faltando 40”, Argentino tuvo dos tiros libres, que a esta edad (12 años) es frecuente errarlos, pero convirtió ambos finalizando así el encuentro 51 a 50, pero con una magnífica labor de los Nuevejulienses.