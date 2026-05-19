Municipalidad continua con charlas sobre reciclado en el ámbito educativo

Desde la dirección de gestión ambiental se vienen desarrollando charlas con escolares de distintos establecimientos educativos del distrito, enfocadas en la importancia del reciclado y la separación en origen de los residuos, promoviendo hábitos vinculados al cuidado del ambiente.

En ese marco, desde la Planta de Separación de Residuos se compartió una jornada de concientización junto a alumnos de la E.E.P.A. N° 701 y anexos, donde se trabajó sobre prácticas de reciclado y el compromiso ciudadano para construir una ciudad más limpia y sustentable.



Asimismo, las actividades continuaron en la Escuela Primaria N° 1 con encuentros con alumnos de 6° A y 6° C del turno mañana, además de 6° B y 5° B del turno tarde; quienes además elaboraron con los conceptos adquiridos juegos didácticos que serán presentados en la próxima Feria de Ciencias.

Desde el área agradecieron especialmente a directivos, docentes y alumnos “por el compromiso, la participación y el interés en seguir construyendo conciencia ambiental para todos los nuevejulienses”.