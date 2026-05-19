Asistió el director de Deportes, Ariel Pesce: Se desarrollo un encuentro provincial del Deporte bonaerense

Co.Pro.De. En el marco del Encuentro Provincial del Deporte realizado en Mar del Plata, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires presentó el Consejo Provincial del Deporte () y el Registro de Entidades Deportivas (R.E.D.), dos herramientas destinadas a fortalecer el sistema deportivo bonaerense y mejorar la articulación con municipios y clubes.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, junto al subsesecretario de Hábitat, Rubén Pascolini, y contó con la participación de representantes deportivos de gran parte de los municipios de la provincia. Entre ellos estuvo presente el director de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, Ariel Pesce.

Durante la jornada, Cardozo destacó que el nuevo Consejo Provincial del Deporte busca generar un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre el Estado, los municipios, clubes y federaciones deportivas, con el objetivo de construir políticas públicas consensuadas para el sector.

Por su parte, el Registro de Entidades Deportivas permitirá relevar y actualizar información sobre clubes e instituciones deportivas bonaerenses, facilitando el conocimiento de su situación institucional, jurídica y territorial para avanzar en políticas de acompañamiento y fortalecimiento.

Además, el encuentro incluyó capacitaciones sobre la aplicación de la Ley Micaela en el deporte, prevención de violencias y el impacto del deporte en el turismo y las economías regionales, junto a un espacio de intercambio sobre la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses, actualmente en etapa de inscripción.