Primeros pasos en Internet: Hoy martes habrá dos charlas en el mes del trabajo

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través del ciclo de charlas organizado en el marco del “Mes del Trabajo”, invita a la comunidad a participar del encuentro “Mis primeros pasos por la web”, una propuesta orientada a promover el uso responsable y seguro de internet.

La actividad se desarrollará el martes 19 de mayo en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano” y estará destinada a niños, adolescentes y adultos, con horarios diferenciados según cada grupo etario.

Durante la jornada se abordarán temas vinculados a los primeros usos de internet, navegación segura, herramientas digitales básicas y las distintas oportunidades que brinda la web.

La propuesta tiene como objetivo introducir a los participantes en el manejo responsable de internet, brindando conocimientos y herramientas útiles para la vida cotidiana.

Los horarios previstos serán los siguientes:

Niños: 11 horas.

Adolescentes: 17 horas.

Adultos: 19 horas.

Desde la organización remarcaron que se trata de una actividad totalmente gratuita y abierta a toda la comunidad.

Asimismo, destacaron que el ciclo busca generar espacios de aprendizaje, intercambio de experiencias y crecimiento personal y profesional para vecinos de todas las edades.