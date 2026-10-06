Vocal Ever celebro sus 10 años de trabajo musical

Vocal Ever celebró sus 10 años de trayectoria con un concierto aniversario que reunió a destacados exponentes del canto coral y tuvo como protagonistas a la música, la amistad y el compañerismo.

La historia del grupo comenzó el 3 de octubre de 2016, por iniciativa de Eduardo Verde y Monserrat Gavaldá, quienes convocaron a amigos y exintegrantes de otros coros para dar vida a este proyecto dedicado al canto coral.

En esta celebración participaron como invitados Coral 25, de 25 de Mayo, y Mester de Juglaría, de Trenque Lauquen, que compartieron una jornada especial junto a Vocal Ever.

Actualmente, el grupo es dirigido por Kitty Latini, quien continúa llevando adelante el espíritu y la pasión por el canto coral que Eduardo y Monserrat supieron transmitir.

El encuentro también fue una oportunidad para homenajear y mantener presentes en cada canción a quienes fueron parte fundamental de esta historia: Eduardo Verde, Monserrat Gavaldá, Tito Álvarez, Angélica Latini y Elena Baraldi.