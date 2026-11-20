El Club y Biblioteca Agustín Álvarez dio a conocer que este domingo 22, tras disputarse el partido entre el su equipo y el de 18 de Octubre, llevará adelante un reconocimiento a Omar Horacio Santorelli (f), en una jornada que tendrá un significado muy especial: la fecha en la que el entrenador habría alcanzado los 1.000 partidos dirigidos a lo largo de su extensa carrera. El partido está previsto para las 21 horas.

Santorelli, conocido en el ambiente futbolístico como «El Loco», desarrolló una destacada trayectoria profesional de más de tres décadas. Como futbolista se desempeñó en distintas instituciones, entre ellas Flandria, Villa Dálmine, Chacarita Juniors y Almagro.

Posteriormente inició su camino como director técnico, construyendo una reconocida carrera en el fútbol de ascenso y del interior del país.

Estuvo al frente de numerosos equipos, entre ellos Flandria, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Brown de Adrogué, Comunicaciones y Deportivo Laferrere.

Entre sus logros más recordados se encuentran los campeonatos y ascensos obtenidos con distintas instituciones, además del histórico ascenso de Once Tigres al Torneo Argentino B en 2011.

En enero de 2026 asumió la conducción técnica de la Primera División de Agustín Álvarez, institución a la que se encontraba ligado profesionalmente al momento de su fallecimiento, ocurrido el 23 de julio de este año en su ciudad natal, Chivilcoy.

Su paso por el Rojo del Palomar, aunque breve, dejó un recuerdo significativo entre jugadores, dirigentes e integrantes de la institución.

Con este reconocimiento, Agustín Álvarez busca mantener viva la memoria de un entrenador que dedicó su vida al fútbol y que estuvo muy cerca de alcanzar una cifra emblemática en su carrera deportiva.