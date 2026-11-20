En una jornada cargada de emoción y reconocimiento, la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 18 y la Escuela Secundaria N° 2 de la localidad de La Niña llevó adelante un homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas Sergio Brangeri y David Bozzuffi (f), este último fallecido el 19 de septiembre de 2021.

El acto se desarrolló el jueves 19 de noviembre, a las 14 horas, en el SUM de la Escuela Primaria N° 18, ubicado en Maestro José García 820, y tuvo como momento central el descubrimiento de dos placas en memoria de ambos veteranos.

La ceremonia contó con la presencia de concejales, la inspectora jefa distrital Gabriela Tiani, consejeros escolares, familiares de los veteranos y otros excombatientes, quienes acompañaron a los homenajeados y a sus seres queridos en este significativo reconocimiento.



El homenaje permitió poner en valor la historia, el compromiso y la valentía de quienes participaron en la gesta de Malvinas, manteniendo viva la memoria de aquellos que defendieron la soberanía argentina.

En particular, se recordó la trayectoria de David Bozzuffi, quien desarrolló una importante labor para lograr el reconocimiento de todos los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, tanto en el distrito como en el país.

La iniciativa de las instituciones educativas constituye un reconocimiento a los protagonistas de nuestra historia y una oportunidad para transmitir a las nuevas generaciones el valor de la memoria, el respeto y el compromiso con quienes fueron parte de la causa Malvinas.