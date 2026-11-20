Este jueves el Cine Teatro Rossini fue sede de una nueva entrega del Diploma Mejor Compañero 2026 que impulsa el Rotary Club 9 de Julio, siendo esta la edición numero 56.

El acto conto con una sala del teatro totalmente completa lo que muestra el alto interés y lo que genera esta propuesta de servicio que brinda el Rotary Club local, donde en esta edición recibieron su diploma de Mejor Compañero, un centenar de alumnos de las distintas modalidades como primaria, secundaria, adultos mayores y Cebas.

En ese marco, el presidente del Rotary, Hector García en dialogo con El Regional Digital, recordó que los primeros años asistíamos a cada fin de año de egresados y entregábamos el Diploma, pero las instituciones educativas fueron creciendo y la cantidad de alumnos también, fue así que trasladamos este reconocimiento con un acto en el Salón Blanco, pero también fue creciendo, informo y desde hace unos años lo hacemos aquí en el Teatro Rossini, y vamos viendo que esto crece año a año, subrayando que para esta oportunidad se llega a los cien alumnos como «Mejor Compañero».

García explico que es un trabajo que se entrega en el mes de septiembre a la Inspección Distrital, de hecho vemos que hay interés, ya que cada año nos consultan por su realización. A partir de que se entrega la convocatoria tienen un plazo para entregar la respuesta de cual es el Mejor Compañero que eligió el curso, explico.

La entrega que se realizo ese jueves 19, conto con la participación del Secretario de Gobierno, Federico Aranda, la Directora de Educación, Marisa Poratti, de la Inspección Distrital, de la Biblioteca José Ingenieros. Además antes de iniciar la entrega de los diplomas la joven Nina Arcucci junto con su padre «Toto» Arcucci, dejaron la canción «We Are the Champions» de Queen.