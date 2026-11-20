La ciudad de 9 de Julio se prepara para vivir un fin de semana especial con la realización de Los Clásicos del 9, un encuentro pensado para reunir a los amantes de los motores, los vehículos con historia y toda la cultura fierrera.

Con una propuesta abierta a multimarcas, el evento busca convocar a distintos modelos y estilos, manteniendo a los vehículos clásicos como protagonistas centrales de una celebración que pretende reunir a toda la comunidad alrededor de una misma pasión. La actividad se desarrollará durante dos jornadas, con diferentes escenarios y propuestas para disfrutar en familia.

SÁBADO 21: LOS CLÁSICOS SE ENCUENTRAN EN PLAZA BELGRANO

La primera jornada tendrá como punto de encuentro la Plaza Belgrano, donde, entre las 19:00 y las 23:00 horas, se realizará una exposición de vehículos y un espacio para compartir entre amigos, disfrutar de los clásicos y comenzar a vivir el fin de semana fierrero.

DOMINGO 22: UNA GRAN FIESTA EN EL KARTÓDROMO

El domingo la actividad se trasladará al Kartódromo de 9 de Julio, donde desde las 10:00 y hasta las 19:00 horas se desarrollará la jornada central.

Será un encuentro que reunirá autos clásicos, motos, diferentes propuestas del mundo motor, actividades para el público, emprendedores, sorteos y menciones especiales.

La música también tendrá un lugar destacado, con la presentación de tres bandas locales que le pondrán ritmo a la jornada:

11:00 a 11:55 hs: I.R.A.

I.R.A. 12:00 a 12:55 hs: Humanoides del Asfalto.

Humanoides del Asfalto. 13:00 a 13:55 hs:

Una propuesta musical para acompañar una jornada donde los motores y el rock compartirán protagonismo. El cronograma está sujeto a posibles modificaciones.

EL AUTOMOTOCLUB, PRESENTE CON EL SERVICIO DE CANTINA

El AutomotoClub Nuevejuliense acompañará el encuentro haciéndose cargo del servicio de cantina durante la jornada del domingo, ofreciendo distintas opciones gastronómicas para que los visitantes puedan disfrutar de la propuesta y compartir un día diferente en el predio del Kartódromo.

UNA FIESTA CON UN FIN SOLIDARIO

Otro de los aspectos destacados de Los Clásicos del 9 será su carácter solidario. La entrada será libre y gratuita durante ambas jornadas, aunque quienes deseen colaborar podrán acercar alimentos no perecederos o alimentos para mascotas.

Las donaciones serán destinadas a instituciones de nuestra ciudad, sumando un gesto solidario a una convocatoria que busca trascender lo estrictamente automotor y convertirse también en una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan.

DOS DÍAS, UNA MISMA PASIÓN

Los Clásicos del 9 invita a disfrutar de los vehículos, reencontrarse con amigos, compartir historias y celebrar todo aquello que une a los amantes de los motores.

Desde el AutomotoClub Nuevejuliense acompañamos esta iniciativa y convocamos a toda la comunidad de 9 de Julio y la región a ser parte de esta gran fiesta.

¡Los días 21 y 22 de noviembre, los motores tienen una cita en 9 de Julio!

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.