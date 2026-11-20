Un informe realizado por la Dirección de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de Nueve de Julio da a conocer la cantidad de instituciones de bien publico que estan reconocidas en el distrito.

El area desarrolla una tarea fundamental de acompañamiento, asesoramiento y fortalecimiento de las instituciones de bien público del partido, promoviendo su regularización administrativa, el desarrollo de sus actividades y una mayor vinculación con el Estado municipal.

El área, a cargo de Bárbara Daniela Gómez, trabaja diariamente junto a asociaciones civiles, clubes, sociedades de fomento, centros de jubilados, cooperadoras, fundaciones y otras entidades comunitarias, brindando asistencia técnica para garantizar su correcto funcionamiento y facilitar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Entre sus principales funciones se encuentra la administración y actualización del Registro Municipal de Entidades de Bien Público, que actualmente según un registro, cuenta con 347 instituciones.

El trabajo de este año 2026

En este marco, durante 2026 se incorporaron 11 nuevas entidades y se tramitaron 13 reservas de nombre que posteriormente avanzaron hacia la obtención de su personería jurídica.

Asimismo, la dirección brinda asesoramiento para la regularización institucional, actualización de autoridades, elaboración de estatutos, actas y reglamentos, confección de expedientes y seguimiento de trámites ante los organismos competentes.

Durante el año se tramitaron 17 certificados de vigencia y se realizaron certificaciones de documentación para su presentación ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, facilitando gestiones sin costos profesionales para las entidades.

Otro de los ejes de trabajo es la presencia territorial. A través del programa Municipio Cercano, el área visitó las 10 localidades del partido, acercando el asesoramiento municipal y relevando las necesidades de las instituciones.

Como resultado de este trabajo se logró contribuir a la reactivación de 15 entidades, entre clubes, sociedades de fomento y centros recreativos.

La dirección también interviene en la gestión de subsidios y programas de financiamiento provinciales y nacionales, acompañando a las instituciones en la presentación de proyectos destinados a infraestructura, equipamiento y mejoras edilicias.

A esto se suma la tramitación de convenios, beneficios, exenciones y otras actuaciones administrativas.

Entre sus responsabilidades se encuentran, además, la autorización y el control de rifas y bonos contribución —con 12 trámites realizados durante el período—, la participación en la organización de fiestas populares y acontecimientos comunitarios, y la articulación con distintas dependencias municipales para coordinar eventos y actividades institucionales.

En materia de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia, el área trabajó junto a Defensa Civil y la subsecretaría de Seguridad en el reordenamiento del Comité de Crisis en las localidades y la organización de centros de evacuados.

De esta manera, la dirección de Relaciones con la Comunidad consolida un rol de articulación entre el Municipio y las organizaciones locales, promoviendo instituciones más sólidas, transparentes y organizadas, y fortaleciendo el entramado social y comunitario de todo el partido de Nueve de Julio.