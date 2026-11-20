Esta semana Sociedad Rural de 9 de Julio difundió en sus redes sociales imágenes aereas de como esta quedando el predio donde se están construyendo los nuevos corrales para ganadería y donde se alojara todo el trabajo del sector, incluso pesaje de camiones en el lugar.

Un compromiso que comenzó hace un tiempo por parte de la entidad y una importante inversión económica, se construyo oficinas nuevas y un SUM para reuniones, se realizaron mejoras en el sector balanza y la construcción de corrales a lo que se suman dos mangas de carga y descarga y una manga hormigonada.