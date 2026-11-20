¡Cada vez falta menos! : Sociedad Rural hizo publicas imágenes de como queda el predio de Urquiza y Ruta 65
Esta semana Sociedad Rural de 9 de Julio difundió en sus redes sociales imágenes aereas de como esta quedando el predio donde se están construyendo los nuevos corrales para ganadería y donde se alojara todo el trabajo del sector, incluso pesaje de camiones en el lugar.
Un compromiso que comenzó hace un tiempo por parte de la entidad y una importante inversión económica, se construyo oficinas nuevas y un SUM para reuniones, se realizaron mejoras en el sector balanza y la construcción de corrales a lo que se suman dos mangas de carga y descarga y una manga hormigonada.
«Comienza la cuenta regresiva para la inauguración de nuestras nuevas instalaciones en el predio de la Sociedad Rural de 9 de Julio, ubicadas en Ruta 65 y calle Urquiza. Seguimos trabajando y apostando al crecimiento del sector agropecuario, preparando un espacio funcional pensado para brindar el mejor servicio a socios, productores y consignatarios», destaco La Rural en sus redes.
Cabe destacar que en julio del año 2022 la entidad comenzó a construir la vivienda para el sereno del predio, también se habían dado a conocer las distintas obras y que iban por etapa y donde el objetivo principal era el traslado de los corrales de remates de hacienda, que la entidad ofrece, además de construir oficinas, un SUM entre otros objetivos.
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