Se conoció en las ultimas horas que el púgil nuevejuliense Kevin Zarate a recibido una invitación para llevar su boxeo a tierras británicas.

El «Gaucho» Zarate que tenia programado una pelea para el próximo 5 de diciembre en nuestra ciudad en el festival de boxeo que organizaba el Clan Ferrario y que se suspendio, surge entonces una invitacion para el boxeador de 9 de Julio viajar en diciembre en uno de los desafíos más importantes de su carrera deportiva, y subirse al cuadrilatero en Inglaterra para protagonizar una pelea internacional, lo que lo convierte en el primer boxeador nuevejuliense en realizar esa experiencia.

El viaje de Kevin Zarate y su equipo esta previsto para el próximo 5 de diciembre, donde la pelea representa una muy buena oportunidad para la experiencia personal del boxeador local y su proyección para el pugilista local.

Con el objetivo de reunir fondos y acompañarlo en este importante paso, hoy viernes 20 de noviembre se realizará una peña solidaria a partir de las 20:30 horas, por lo que quienes deseen colaborar y compartir la iniciativa pueden realizar sus reservas comunicándose al 2317 406066.