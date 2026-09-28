Vocal Ever celebra sus 10 años de musica con un Gran Concierto junto a Coros de la región

El encuentro será el sábado 3 de octubre, a las 20:30, en el Salón Blanco Municipal. Participarán Coral 25, de 25 de Mayo, y el Coro Mester de Juglaría, de Trenque Lauquen.

Vocal Ever celebrará su décimo aniversario con un concierto especial que reunirá a tres agrupaciones corales de la región. La presentación tendrá lugar el próximo sábado 3 de octubre, desde las 20:30, en el Salón Blanco Municipal de 9 de Julio.

La historia de Vocal Ever comenzó el 3 de octubre de 2016, por iniciativa de Eduardo Verde y su esposa, Montserrat Gavaldá, quienes convocaron a amigos y exintegrantes de otros coros para dar vida a un nuevo proyecto dedicado al canto coral. Su primera presentación pública se realizó el 2 de septiembre de 2017, en Trenque Lauquen, bajo la dirección de la profesora Laura Carabelli y con Kitty Latini como subdirectora.

A lo largo de estos diez años, la agrupación realizó numerosas presentaciones en 9 de Julio, distintas localidades de la zona y otras provincias, consolidando su trayectoria y su vínculo con la actividad coral. Actualmente, está dirigida por Kitty Latini, quien continúa el camino iniciado por Verde y Gavaldá, manteniendo vivo el proyecto y el compromiso con la música.

Para este concierto aniversario, Vocal Ever estará acompañado por Coral 25, dirigido por Silvia Blanco y proveniente de la ciudad de 25 de Mayo, y por el Coro Mester de Juglaría, de Trenque Lauquen, bajo la dirección de Laura Caravelli y Mariana Luaces.

La propuesta será una oportunidad para compartir la música y celebrar una década de trabajo, encuentros y dedicación al canto coral, con la participación de agrupaciones de reconocida trayectoria en la región.