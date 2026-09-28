Basquet: Atletico 9 de Julio recibio a Argentino de Chivilcoy

El ultimo sábado se disputo una nueva fecha del Torneo de basquetbol de la Asociacion de Chivilcoy, por la disputa de la octava, donde Atletico 9 de Julio fue local recibiendo a Club Argentino, de Chivilcoy, donde el local se impuso en los partidos de las dos categorías menores y Argentino, ganó en Cadetes.

En Minibasquet, categoría que es la que cuenta con mayor cantidad de acompañantes, Atlético logró una importante victoria, por 54 a 41: se juegan seis cuartos, de los cuales ganó cuatro y Argentino dos y así fue sacando ventajas para llegar al resultado final.

Luego, en Infantiles, que como los demás se juegan cuatro parciales, comenzó mejor la visita, venciendo en el primero pero luego hubo una importante reacción Millonaria, probablemente con los cambios y ganó 19 a 6, sacando una ventaja que mantuvo, destacándose la labor de Laureano Riopedre, autor en total de 25 tantos. Ambas categorías son mixtas y completaron el plantel: J. Crespo 2, L. Sarlingo, M. Urriza 3, I. Fernandez Rivas 1, J. Di Leo 1, A. de la Canal 4, M. Lezcano 5, F. Silva 2, F. Meoli 8, G. Manzione 8 y S. Sosa 8.

Y en cadetes se dio la lógica, porque Argentino lidera en soledad las posiciones con todos sus partidos ganados y aquí se impuso al local ampliamente, por 70 a 24, sacando ventaja definitoria en los dos primeros períodos y los dos restantes resultaron más parejos. Integran el cuerpo técnico local como DT Juan P.Merico y Andrés Pastori.

con un saldo favorable al local, que se impuso en los partidos de las dos categorías menores y Argentino, ganó en Cadetes y no presenta Juveniles.