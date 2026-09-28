Hockey Femenino: San Martin gano ante Atlético 9 de Julio, y lidera tres de las cuatro categorías

Se disputo este sábado 26 la 4ta. fecha del Torneo Clausura del Hockey Femenino de la Asociación Hockey del Centro de la provincia de Buenos Aires, donde los equipos del Club San Martin fueron locales, recibiendo al Club Atlético 9 de Julio.

En una muy buena jornada deportiva y climático, mucho más cuando un “clásico”, aporta altas expectativas, en esta oportunidad, los equipos dirigidos por el Profesor Marcelo Basile y bajo la Coordinación de la profesora Jorgelina “Coli” Faure, fueron más que la visita.

En cuanto a los resultados, en Sub 14 (7ma.), San Martin gano 2-0, y deja al equipo primero en la tabla de posiciones. En Sub 16 (6ta.), gano Atlético 9 de Julio por 9-3. El equipo “Santo” en esta división está en el quinto lugar.

En Sub 19 (5ta.), ambos equipos repartieron puntos donde entregaron todo de si en la cancha para quedarse con un resultado favorable, pero conformo el empate. Juagado cuatro partidos San Martin y Atlético comparten la punta del torneo en 5ta..

Finalmente, en Primera, la victoria fue para San Martin que gano por 2-1 y deja al equipo “Santo”, primero en las posiciones.

Desde la Sub Comisión de Hockey de San Martin celebraron los resultados que se están logrando, esto es fruto de un comprometido trabajo de muchos años en el Club, manifestaron.

A las victorias logradas este sábado 26, se suma que la jugadora Mia Bulacios, en Sub 14 es goleadora de la categoría. También en Sub 19, Milagros Rayu, es goleadora del torneo y en Primera División, Leonela Zanni está en el top ten de las goleadoras.

Cabe destacar que reciéntenme la Sub Comisión del Hockey en San Martin anunciaron el cambio de luminarias LED en la Cancha, y que en próximos días se realizara el recambio. Esto se suma al trabajo de acompañar a las jugadoras, cuerpo técnico y la Escuela de Hockey.