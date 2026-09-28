Plan Familia Propietaria: Se realiza un relevamiento en el distrito

En el marco del relevamiento de lotes adjudicados a través del Plan Familia Propietaria, durante la jornada del pasado viernes se realizó en el Salón de las Américas una instancia de recepción de documentación destinada a las familias.

La actividad estuvo a cargo de un equipo de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que durante jueves y viernes de esta semana llevó adelante un relevamiento para conocer y actualizar el estado de situación de los lotes y sus adjudicatarios.

La información recopilada permitirá identificar las distintas situaciones y avanzar en la documentación necesaria para la confección de los boletos de compraventa y, posteriormente, continuar con los trámites de escrituración.

En paralelo, desde el Municipio se continúa con el trabajo habitual vinculado a la regularización dominial y el mapeo de lotes. La Dirección de Urbanismo de la Secretaría de Vivienda y Urbanismo lleva adelante el seguimiento de las situaciones relacionadas con los lotes y desarrolla herramientas para sistematizar y actualizar esta información.

Por su parte, Casa de Tierras es el área encargada de gestionar específicamente la documentación y los trámites correspondientes a la regularización de los inmuebles.

De esta manera, el relevamiento realizado por la Provincia se incorpora al trabajo que el Municipio desarrolla de manera permanente, permitiendo actualizar información, dar continuidad a las gestiones necesarias en cada caso y continuar fortaleciendo políticas públicas que promueven el acceso a derechos fundamentales como la vivienda propia.

Asimismo, quienes tengan dudas o deseen conocer la situación dominial de su lote pueden acercarse a la Oficina de Casa de Tierras, ubicada en el Palacio Municipal, donde podrán realizar las consultas correspondientes.