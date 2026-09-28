Transito en 9 de julio: Un conductor arrojo 2,6 g/l de alcoholemia

Desde la Dirección de Transito de la Municpialidad de 9 de Julio informaorn que durante este fin de semana se volvio a repetir distintos operativos de prevención y control en distintos puntos de la ciudad, cuyo resultado fueron el secuestrados cinco vehículos por diferentes infracciones, entre ellos tres automóviles, una camioneta y una motocicleta por resultados positivos de alcoholemia.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Policía Comunal, el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) local, la Dirección de Tránsito y la Guardia Urbana Municipal (GUM).

Entre los casos detectados se destacó un conductor que registró 2,6 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia, uno de los valores más elevados que suelen detectarse en este tipo de controles.



Además, fue secuestrada otra motocicleta por falta total de documentación, mientras que también se labraron actuaciones por la circulación de motos con escapes adulterados.

Desde la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito señalaron que los controles continuarán realizándose en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de prevenir infracciones y reforzar la seguridad vial.