Un temporal de viento en Bragado, impacto con su potencia en O´Brien

A causa de casi 30 mm caídos en Bragado en poco espacio de tiempo, la ciudad durante las primeras horas de la mañana sufrió anegamientos de varios lugares, aunque pudo verse que el escurrimiento se hizo de manera normal por los canales que recogen los pluviales.

Sin embargo en cuanto a las consecuencias la peor parte se la llevo O’Brien, donde hubo fuerte viento, que provocó caída de postes, árboles y se volaron dos techos.

También las malas condiciones del tiempo provocaron que se interrumpiera el servicio eléctrico por varias horas en Mechita, La Limpia, Máximo Fernández e Irala, como así también la amplia zona de influencia rural. Trabajo EDEN y la CRE para poder ir normalizando el servicio.

Los registros de lluvia son muy dispares, donde menos llovió fue en Irala y donde más llovió fue en Asamblea.

También junto al agua, en varios sectores del partido de Bragado cayeron piedras, Asamblea, La Limpia, Máximo Fernández, Olascoaga y el casco urbano de Bragado fueron testigos de este fenómeno.

Particularmente en el interior del partido de Bragado, trabajadores municipales de las secretarias de Desarrollo Humano Productivo y Relaciones Institucionales y Localidades Rurales (Red Víal) trabajan hoy y continuarán mañana para volver todo a la normalidad.

Los controles continúan desarrollándose de manera preventiva, promoviendo una circulación más segura y el cumplimiento de las normas.

Fuente: Bragado es Noticias