Patín en Miramar: Martina Videla se ubicó en el Top Ten de la Copa Nacional “Roberto Rodríguez” 

En la mañana de este lunes en la ciudad de Miramar donde se desarrolla desde el sábado la Copa Nacional de Patín “Roberto Rodríguez”, que organiza la Confederación Argentina de Patinaje, y donde la patinadora nuevejuliense representando al Club El Fortín, Martin Videla logro el podio con el puesto 10 entre 38 patinadoras de todo el país.

Martina compitió en la Categoría Cuarta “C” para 13 años, y está siendo dirigida por el profesor Cesar Salas.

Martina es parte de un equipo de patinaje del Club El Fortin y que compiten en este torneo siendo las siguientes patinadoras:

Sofía Ledesma lo hará el martes 29/9 a las 8 hs. En la categoría quinta 12 años junto a 47 competidoras.

Emilia Tempesti lo hará el jueves 1/10 a las 15,45 hs. En categoría cuarta 9 años junto a 17 deportistas más.

Y finalmente, Emilia Seijo, Alma Picardo y Lola Banchero lo harán el mismo jueves 1 a las 17,15 hs. En la categoría Escuela Formativa con un total de 28 participantes.