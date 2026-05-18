Visión: Aseguran que el trigo 26/27 arranca el partido ganando 1 a 0
El reciente Congreso A Todo Trigo 2026 desarrollado en la ciudad de Mar del Plata, si algo dejo en claro, que el desafío es no bajar el paquete tecnológico, esto ante los números ajustados para hacer trigo en la campaña 26-27 a días de iniciar.
Recordemos que según la Bolsa de Cereales, se proyecta una siembra de 6, 5 millones de hectáreas y una producción de 21, 3 millones de toneladas del cereal.
Desde 9 de Julio varios productores y agrónomos de 9 de Julio se hicieron presentes, entre ellos el Ing. Agr. Pablo Baloriani de Asesor Agro, quien subrayo, que el congreso esta entregando mucha información técnica y apostando a una campaña, en la que tenemos varias incertidumbre. Sin embargo aposto en «sea una buena campaña».
Baloriani que asesora campos en 9 de Julio, Carlos Casares y el norte de la provincia como Vedia, Alberdi, Rojas, evaluo que uno de los temas clave del Congreso, pensando en que hoy la producción de trigo, tiene que buscar buenos lotes de producción. Bajar la tecnología sería un error bastante importante porque nos puede bajar las toneladas de kilos por hectárea.
El director de AsesorAgro, grafico que la próxima campaña de trigo, dijo que si hablamos en términos futboleros. Hoy es un año de trigo para arrancar el partido ganando 1 a0, esto porque los perfiles están espectaculares. Todos estamos un poco asustado con los climatólogos, aquí habló de que viene un super niño, un niño bastante abultado en septiembre, pero eso no nos puede hacer tomar una determinación de no sembrar trigo, donde hoy el perfil con la acumulación que hay de agua arrancaríamos perfectamente para tener un buen cultivo para la campaña 26/27, dijo acerca de su visión del panorama que se tiene por delante.