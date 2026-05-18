Visión: Aseguran que el trigo 26/27 arranca el partido ganando 1 a 0

El reciente Congreso A Todo Trigo 2026 desarrollado en la ciudad de Mar del Plata, si algo dejo en claro, que el desafío es no bajar el paquete tecnológico, esto ante los números ajustados para hacer trigo en la campaña 26-27 a días de iniciar.

Recordemos que según la Bolsa de Cereales, se proyecta una siembra de 6, 5 millones de hectáreas y una producción de 21, 3 millones de toneladas del cereal.

Desde 9 de Julio varios productores y agrónomos de 9 de Julio se hicieron presentes, entre ellos el Ing. Agr. Pablo Baloriani de Asesor Agro, quien subrayo, que el congreso esta entregando mucha información técnica y apostando a una campaña, en la que tenemos varias incertidumbre. Sin embargo aposto en «sea una buena campaña».