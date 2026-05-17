Hechos policiales: dos personas quedaron aprehendidas y otras se le labro contravención por venta ambulante

Desde la Policia Comunal 9 de Julio informaro que el pasado dia viernes 15 en horas de la tarde personal policial en intersección de las calles Laprida y Corrientes procedio a la identificación de cuatro personas masculinas todas oriundas del conurbano bonaerense, quienes se hallaban realizando venta ambulante, actividad prohibida en nuestra ciudad por Ordenanza Municipal, labrandose en consecuencia las correspondientes actuaciones Contravencionales por Infracción Ley 8031 con intervención Juzgado de Paz local.

DETENIDO POR PEDIDO DE CAPTURA.

En tanto que el día sábado en horas de las tarde en calle Hipolito Yrigoyen al 700 se procede a la identificación de masculino mayor de edad sobre el cual pesaba pedido de CAPTURA en orden al delito de «Robo Calificado» en trámite ante la Unidad Funcional de Instrucción número 6 Dpto. Judicial Mercedes.

TENTATIVA DE HURTO FLAGRANTE DELITO.

Finalmente en la madrugada de este domingo 17, a escasos metros del Depósito Judicial Policial sito en en Avenida Almirante Brown y Schweitzer, efectivos Comunal local proceden a la APREHENSION Flagrante delito de masculino mayor de edad quién instantes antes habia ingresado al predio fines sustraer ciclomotor siendo advertida dicha maniobra delictiva por personal Policial que se halla de custodia en lugar, consecuentemente se logra su aprehensión Intervención UFI nro 6 Dpto. Judicial Mercedes.