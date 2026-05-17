Mariano Navone logra una enorme remontada en Ginebra

Este domingo arrancaba el ATP 250 de Ginebra, donde había un duelo 100% argentino para estrenar el cuadro principal. Mariano Navone, uno de los argentinos con más crecimiento de la temporada. El tenista argentino buscaba meterse en la segunda instancia, pero tenía un duro duelo al enfrentar a su compatriota Marco Trungelliti. Era la primera vez que se enfrentaban en el circuito profesional, inaugurando el historial entre ambos jugadores.

Trungelliti firma el primer set

En la primera manga la historia iba a ser muy pareja. Navone comenzaba mejor, tomando un rápido quiebre de servicio para ponerse 2-0. Todo parecía que se encaminaba en favor del número 44 del mundo, que salvaba algunas situaciones de quiebre en su contra. La diferencia se fue sosteniendo hasta llegar al 4-3, donde Trungelliti recuperó la diferencia y llegó hasta el 4-4. Desde ahí, ambos fueron gestionando la ventaja hasta el 5-5.

Allí Trungelliti recuperó la ventaja y mantuvo el control con su saque, para cerrar con un quiebre y firmó el set por 7-5.

Navone remonta en el segundo parcial

En el segundo set todo fue de ida y vuelta, con una remontada muy marcada. Navone comenzó muy mal y cedió rápidamente su servicio en el cuarto juego. Desde ahí todo fue encaminado para él, controlando con una segunda rotura y gestionando el control hasta llegar al 5-1. Todo parecía ser muy sencillo para Trungelliti, tomando el control y ganándose el derecho para sacar para set.

Sin embargo, Navone encontró una remontada sensacional que nadie esperaba. Con mucha agresividad, Navone fue contundente y logró tres roturas seguidas que no solo le dieron la ventaja, si no que le terminaron dando el set por 7-5 para estirar el duelo.

‘La Nave’ remonta el duelo

En el segundo set la confianza de Navone estaba por las nubes y el argentino iba a aprovechar esto para poder sacar adelante el set y el partido. Trungelliti estaba apagado y con poca confianza tras haber perdido ese set. Así fue como Navone encontró el mejor nivel y logró tres quiebres seguidos para poder sacar adelante el partido y llevarse el triunfo.

En casi tres horas, Navone firmó el triunfo por 5-7, 7-5 y 6-1 para meterse en segunda ronda, donde se medirá ante Cameron Norrie.

Fuente: Canal Tenis / Foto: Mariano Navone