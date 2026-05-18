La Bolsa de Cereales lanzó la Campaña Fina 2026/27: Se proyectan 21,3 millones de toneladas de trigo y una de las tres mayores cosechas de la historia.

En el marco del Congreso “A Todo Trigo”, la Bolsa de Cereales presentó las primeras proyecciones para la campaña fina 2026/27, en un contexto marcado por buenas condiciones climáticas para la siembra y un escenario económico todavía ajustado para el productor.

La entidad estimó un área de trigo de 6,5 millones de hectáreas y una producción de 21,3 millones de toneladas. De concretarse, sería la tercera mayor cosecha triguera de la historia argentina, solo por detrás de la campaña récord del ciclo pasado y de otra campaña excepcional registrada hace cinco años. En cebada, la superficie proyectada alcanza 1,35 millones de hectáreas, con una producción estimada en 5,25 millones de toneladas.

Durante la presentación, el gerente general de la Bolsa de Cereales, Ramiro Costa, destacó que la caída interanual esperada en la producción de trigo responde principalmente a la comparación contra una campaña extraordinaria, que marcó un récord histórico. “Más allá de esa baja respecto del año pasado, seguimos hablando de una campaña muy importante en términos históricos y productivos”, señaló.

En materia climática, se destacó que las abundantes precipitaciones registradas durante los últimos meses permitieron recomponer significativamente la humedad de los perfiles, generando un escenario favorable para el inicio de la siembra fina en gran parte del área agrícola.

En cuanto al contexto internacional, Costa advirtió que persisten factores de volatilidad vinculados al mercado energético y de fertilizantes, mientras que algunos de los principales países productores enfrentan perspectivas menos favorables. En este marco, el precio internacional del trigo mostró una mejora reciente, impulsada por las menores expectativas productivas en regiones clave como Estados Unidos, Australia y parte de Europa.

A nivel local, la Bolsa remarcó que los márgenes proyectados para la nueva campaña continúan siendo ajustados. En este contexto, cualquier mejora adicional en los precios o reducción en los costos puede resultar determinante tanto para el área finalmente sembrada como para el nivel tecnológico que adopten los productores durante la campaña.

“El escenario económico todavía es ajustado. Pequeños cambios en las variables económicas pueden generar impactos relevantes sobre las decisiones de siembra y de inversión tecnológica”, destacó Costa. En ese sentido, agregó que la continuidad en el proceso de reducción de los derechos de exportación del trigo y cebada contribuiría a mejorar las perspectivas económicas del cultivo.

La presentación también destacó que, desde 2015, Argentina logró diversificar significativamente los destinos de exportación de trigo, manteniendo a Brasil como principal mercado, pero ampliando de manera importante la presencia en otros países y regiones.

En términos económicos, se proyecta que las cadenas de trigo y cebada aporten 4.015 millones de dólares de valor agregado y generen exportaciones por 4.603 millones de dólares. Si bien ambos indicadores muestran leves retrocesos respecto de la campaña pasada, la mejora observada en los precios internacionales compensa parcialmente la menor producción proyectada, lo que permite que la caída esperada en el ingreso de divisas sea relativamente acotada.

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