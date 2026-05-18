Programa Claves: Cuanto aprovecha el tambo del legado del Med. Vet. Carlos Corbellini

Durante la edición de Todo Láctea 2026 desarrollada en San Francisco, Córdoba, el panel de charlas conto con un valioso resumen de la vida del medico veterinario Carlos Corbellini (f), y esto estuvo a cargo del Med. Vet. Juan Grigera, Dir. Técnico de Nutralmix.

Grigera, junto a otros veterinarios tuvo la posibilidad de trabajar con Corbellini, quien también se desempeño por un largo tiempo como extensionista del INTA Mercedes (BA).

«Carlos fue una gran figura de la lechería argentina, y que ha dejado un legado valiosísimo para el sector y como me tocó trabajar con él en los últimos 10 años de su carrera profesional, en lo que fue su último trabajo y creo el legado más importante de Carlos a la Lechería, lo que se llamó el Programa Claves, un relevamiento de enfermedades metabólicas en Tambos de Argentina», comento el integrante de la empresa nuevejuliense Nutralmix.

Acerca del programa impulsado por Corbellini comento que «Claves fue un trabajo que llevó más de 6 años en Argentina, en donde se relevaron más de 43 000 lactancias en todo el país en distintas cuencas lecheras del país, con el objetivo de generar el primer banco regional de datos sobre incidencia de enfermedades metabólicas en los tambos de Argentina, identificar los las principales causas de esas enfermedades o factores predisponentes y finalmente intentar estimar el costo que cada una de esas enfermedades le generaba a las empresas lecheras en Argentina.

Según Grigera, el objetivo fue conocer el costo, saber hasta cuánto se puede gastar en prevención para tratar de contrarrestar las pérdidas que esas enfermedades generan, como resultado, trajo a colación que una charla dada por técnicos de INTA en Todo Láctea 2026, dieron a conocer un relevamiento del año 2024, y llama la atención ver que todavía hay muchos tambos que están muy relegados en como recopilan datos. Por ejemplo en los productores chicos, más del 50% de los productores no tiene un plan de registro de datos y de protocolos estandarizados como respuesta a esa información que van observando en el campo.

Así que creo que lo que propuso en su momento el Programa Claves como desafío a ayudarnos a entender la importancia de tomar datos, analizar los datos para resolver las causas que generan los principales problemas o enfermedades en los tambos, sigue siendo un tópico absolutamente vigente para la lechería argentina.

El Medico Veterinario, Juan Grigera, que en la charla brindo datos concretos que recopilo el Programa Claves, planteo que hoy «sigue siendo sumamente importante que tratemos de mejorar el registro de datos, el análisis de esos datos para conocer nuestros costos ocultos que tenemos en los tambos y tratar de minimizarlos».