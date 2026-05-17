En 9 de Julio: Se corre hoy domingo 17, la final de la 3era fecha del Karting del Centro

El Kartódromo del Automoto Club Nuevejuliense es sede desde este sábado de la tercera fecha del Karting del Centro, en un fin de semana marcado por bajas temperaturas y vientos que pone a prueba la destrezas de los pilotos de estos vehículos.



Desde las primeras horas del día, equipos, pilotos y público fueron dándole color al escenario nuevejuliense, ratificando una vez más la convocatoria que genera la categoría, y a pesar de las condiciones climáticas adversas, una importante cantidad de espectadores se acercó al kartódromo nuevejuliense para acompañar el espectáculo.

Luego de una intensa actividad de entrenamientos durante la mañana, se fueron desarrollando las tandas clasificatorias de todas las divisionales, comenzando a definirse los protagonistas que buscarán los mejores lugares de partida para las series y finales de hoy domingo.

Con una gran cantidad de máquinas en pista y un excelente nivel competitivo, el Karting del Centro vuelve a mostrar todo su potencial en el trazado de 9 de Julio, en un evento que reúne a pilotos y estructuras de distintos puntos de la provincia y la región.

Prensa Automoto Club Nuevejuliense / Fotos Karting del Centro