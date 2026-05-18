Del trabajo silencioso a la palabra compartida: así se vivió el III Encuentro de Mujeres Tamberas en Todo Láctea

La lechería argentina ha tenido históricamente un fuerte protagonismo femenino, aunque muchas veces invisibilizado dentro de los relatos tradicionales del sector. Productoras, trabajadoras, técnicas, profesionales y emprendedoras sostienen diariamente tareas fundamentales para la actividad, combinando producción, gestión, cuidado y organización en contextos atravesados por múltiples desafíos. Desde esa perspectiva, el Encuentro de Mujeres Tamberas realizado en el marco de Todo Láctea 2026 propuso abrir un espacio de diálogo, reconocimiento y construcción colectiva entre mujeres vinculadas a la actividad lechera de distintos puntos del país.

Organizado por Mujeres de la Ruralidad Argentina y conducido por la periodista Elida Thiery, el encuentro reunió voces y experiencias diversas para reflexionar sobre el presente y el futuro de la ruralidad con perspectiva de género. La jornada contó con la participación de Ana Niño, quien compartió su trabajo de reconstrucción histórica sobre el rol de las mujeres en la lechería e invitó a todo el auditorio a probar con amor todas las producciones y la variedad de sabores de nuestro país y latinoamérica.

Luego pasaron al frente las experiencias de las productoras Mirta Valbona de la provincia de Buenos Aires y su pequeño tambo familiar de 22 animales; Adriana Kizur, médica veterinaria con una producción mediana de tambo caprino en Chaco y Rocío Acosta, empleada tambera en la ciudad de San Jerónimo Norte en Santa Fe. Las tres reconocieron la falta de caminos y de acceso a créditos como las necesidades más urgentes para la sostenibilidad y el rescate de actividad en un contexto de incertidumbre y de escasa vida para los tambos medianos.

A lo largo de la tarde, el auditorio se convirtió en un espacio atravesado por experiencias reales, relatos de trabajo cotidiano y reflexiones sobre sostenibilidad, poder de decisión y negociación en una cadena muy verticalizada como la láctea. Más que una actividad técnica, el encuentro se consolidó como una instancia de escucha, intercambio y reconocimiento entre mujeres que hoy transforman activamente la producción lechera argentina.

Uno de los momentos más movilizantes de la jornada llegó durante los talleres grupales, donde las participantes dejaron de ser únicamente oyentes para convertirse en protagonistas de una conversación profundamente colectiva. Las preguntas planteadas —sobre los desafíos para acceder a espacios de decisión, el impacto ambiental en los tambos y el poder de negociación en un contexto económico complejo— abrieron relatos atravesados por esfuerzo, desigualdades, aprendizajes y también por una enorme capacidad de adaptación.

En cada grupo aparecieron historias distintas, pero también preocupaciones comunes: la necesidad de ser escuchadas, de profesionalizar cada vez más sus roles y de sostener redes que permitan afrontar un presente desafiante sin perder de vista el arraigo, la producción y el futuro de las comunidades rurales.

Con la convicción de que estos espacios son necesarios para seguir fortaleciendo redes, visibilizando experiencias y construyendo una ruralidad más participativa e inclusiva, el Encuentro de Mujeres Tamberas cerró dejando abiertas nuevas conversaciones y desafíos para el futuro. Desde Mujeres de la Ruralidad Argentina ya se proyecta una próxima edición que buscará seguir ampliando la participación y el intercambio entre mujeres vinculadas a la actividad lechera de todo el país. La invitación quedó planteada para reencontrarse en el 4° Encuentro de Mujeres Tamberas, que se realizará en el marco de TodoLáctea 2027, con el desafío de continuar construyendo colectivamente un sector más visible, diverso y representativo para las mujeres rurales argentinas .

Prensa MRA